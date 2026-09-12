Румънски звезди щурмуват Слънчев бряг
Емил Ласария, Флай Проджект и Ларис вдигат градуса през юли Сезонът в Слънчев бряг е вече в разгара си, а на Какао Бийч е горещо във всички измерения...
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Емил Ласария, Флай Проджект и Ларис вдигат градуса през юли Сезонът в Слънчев бряг е вече в разгара си, а на Какао Бийч е горещо във всички измерения...
Дискотечният сезон в Сънито свършва на 6 септември Бургас. Още 10 дни има до финала на дискосезона в Слънчев бряг. 6 септември е датата на последните...
Марк Найт, любимият на българската публика хаус диджей, ще направи 6-часов сет в петък в "Какао бийч" на Слънчев бряг. Редом до него на фестивала "Сол...