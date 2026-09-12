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Милан преговаря с Кака

Милан преговаря с Кака

Милано. Ден след като Кака обяви, че иска да напусне Реал Мадрид, вицепрезидентът на Милан Адриано Галиани потвърди, че "росонерите" преговарят с полу...

31 август | 17:20
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