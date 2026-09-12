Бой и революция след дебюта на Кака
Шефът на "Наполи" се гаври с Балотели, сваля бившата му
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Шефът на "Наполи" се гаври с Балотели, сваля бившата му
Мадрид. Милан потвърди официално на сайт си завръщането на Кака. Според местните медии бразилецът идва като свободен агент, разтрогвайки с Реал Мадрид...
Милано. Ден след като Кака обяви, че иска да напусне Реал Мадрид, вицепрезидентът на Милан Адриано Галиани потвърди, че "росонерите" преговарят с полу...
Мадрид. Кака е информирал ръководството на Реал Мадрид, че сега е подходящият момент да си потърси нов клуб, това призна самият бразилец, цитиран от S...