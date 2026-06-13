Бек на "Сантос" сменя Кайсара
"Лудогорец" освободи национала Христо Златински Сисиньо от бразилския гранд "Сантос" ще е най-новото попълнение на "Лудогорец", тръбят медиите в Браз...
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"Лудогорец" освободи национала Христо Златински Сисиньо от бразилския гранд "Сантос" ще е най-новото попълнение на "Лудогорец", тръбят медиите в Браз...
Кайсара (в зелено) е един от тримата най-важни играчи на "Лудогорец"