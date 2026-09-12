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Кайли пуска диск за Коледа

Кайли пуска диск за Коледа

Кайли Миноуг ще зарадва почитателите си малко преди Рождество Христово. Албумът й Kylie Christmas излиза на музикалния пазар на 13 ноември през Parlop...

12 октомври | 21:10
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