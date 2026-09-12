Гърците побесняха! Какво стовариха върху Кайли
Съседите са крайно разочаровани от скандала
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Съседите са крайно разочаровани от скандала
Тя беше изключена от гръцката социалистическа партия ПАСОК
Кайли Миноуг ще зарадва почитателите си малко преди Рождество Христово. Албумът й Kylie Christmas излиза на музикалния пазар на 13 ноември през Parlop...