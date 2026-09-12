Шок! Президентски човек оплю Кабаиванска
„Райна Кабаиванска с поддържаща роля в сапунката на Борисов. Патетично“
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„Райна Кабаиванска с поддържаща роля в сапунката на Борисов. Патетично“
Райна е златната дива от златната ера, защитава я нейна прочута колежка
Повод им даде интервю на оперната певица по Българското национално радио
Ако си президент, не си ли надпартиен президент, попита оперната ни прима
На гости в Министерски съвет отиде вчера оперната певица Райна Кабаиванска. "Тя е един от най-значимите сопранови гласове през втората половина на ХХ...