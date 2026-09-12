Йотингер: Шистовият газ не е реална алтернатива
Добивът на шистов газ по метода хидравлично разбиване (фракинг) не може съществено да намали зависимостта на ЕС от вноса на синьо гориво (главно от Ру...
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Добивът на шистов газ по метода хидравлично разбиване (фракинг) не може съществено да намали зависимостта на ЕС от вноса на синьо гориво (главно от Ру...
Еврокомисарят за енергетиката Гюнтер Йотингер заплаши с последствия страните от ЕС, които подкрепят проекта "Южен поток" в сегашния му вид. В статия,...
Изказване на еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер предизвика остри реакции в София и Букурещ. "България е държава член на ЕС с работещи и леги...
Забрана за добив на шистов газ може да има за някои региони в ЕС до края на годината. Това става ясно от интервю с еврокомисаря по енергетиката Гюнтер...