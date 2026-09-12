Йорданка Кузманова празнува бенефис 55 г. на сцена

София. На 23 ноември от 19.00 ч. на Голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов" ще се състои бенефисът на Йорданка Кузманова – в ролята на г-жа Хи...