Яворов оживя век след смъртта си
Картини на маестрото грейнаха върху рокли на Марина Франсети
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Картини на маестрото грейнаха върху рокли на Марина Франсети
Утре в Народния честват звездата с "Пигмалион"
София. На 23 ноември от 19.00 ч. на Голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов" ще се състои бенефисът на Йорданка Кузманова – в ролята на г-жа Хи...