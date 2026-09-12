Хамид Хамид: Няма да допуснем пипалата на Сорос в Конституционния съд
Йонко Грозев е част от най-голямата световна мафиотска организация за политически лобизъм в света - Сорос обществото, каза депутатът от ДПС-Ново начал...
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Йонко Грозев е част от най-голямата световна мафиотска организация за политически лобизъм в света - Сорос обществото, каза депутатът от ДПС-Ново начал...
Грозев очевидно няма дори най-малка представа какви са основните научни постановки за същността и статуса на конституционната юрисдикция, заяви консти...
Кирил Петков пробутва проваления съдия Йонко Грозев, за да обслужва интересите на задкулисието
Умнокрасивитетът иска да превземе Темида чрез проваления съдия Йонко Грозев
Кариерното издигане на съдията се използва от заинтересовани кръгове
Известният български правозащитник и адвокат Йонко Грозев е новият български съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за мандат...
София. Прокуратурата да се насочи и към политици, сеещи словото на омразата и призоваващи към насилие, призова правозащитникът Йонко Грозев от Движени...
200 000 на улицата и правителството пада, обяви лидерът на ГЕРБ
София. Общ документ, отразяващ позицията на участниците в реформаторския блок по най-наболелите теми в страната, ще бъде готов до края на седмицата и...