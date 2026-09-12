СЗО съветва държавите да се запасят с лекарства за ядрена война
Списъкът се обновява за пръв път от 2007 година и включва множество нови препарати
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Списъкът се обновява за пръв път от 2007 година и включва множество нови препарати
Руските военни са изстреляли девет ракети по град Запорожие днес
Това е една от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух
София. Болните от рак на щитовидната жлеза няма как да се лекуват, защото няма радиоактивен йод. За това алармираха от Центъра за защита правата в здр...