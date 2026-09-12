В Йерусалимово палят свещи в неосветен параклис
Нов параклис отвори врати край село Йерусалимово на Успение Богородично. Християнската обител, която е единствената у нас „Вход Господен в Йерусалим"...
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Нов параклис отвори врати край село Йерусалимово на Успение Богородично. Християнската обител, която е единствената у нас „Вход Господен в Йерусалим"...
Селяните отделят от пенсиите си, за да даряват за храма "Свети Димитър"Единствената асфалтирана улица се казва "Палестина" Във всеки ден от Страстнат...
Единствената асфалтирана улица в селото носи името "Палестина" Хасково. Дарове от седеф от палестинското посолство у нас, вълшебно цвете от Божи гро...