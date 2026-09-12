Jaya The Cat се завръщат в София
Jaya The Cat се завръщат за ежегодния си летен концерт в България. Традиционно, организатор на събитието е Строежа, а домакин клуб Маймунарника, в Бор...
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Jaya The Cat се завръщат за ежегодния си летен концерт в България. Традиционно, организатор на събитието е Строежа, а домакин клуб Маймунарника, в Бор...
София. Едни от любимците на българската публика Jaya The Cat този юли ще направят мини лятно турне от нас, информира Z-Rock. Турнето е под наслов „No...
София. И тази година две от любимите на българската публика чужди банди ще гостуват у нас. Jaya The Cat ще забият тук на 3 април (четвъртък), а сърбит...