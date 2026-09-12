БАБХ и ДАНС иззеха опасни и забранени продукти за растителна защита
Те ще бъдат унищожени от лицензирана фирма след приключване на административните производства
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Те ще бъдат унищожени от лицензирана фирма след приключване на административните производства
Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите
Храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност
Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени
Открити са стиропорни и картонени кашони с кюнефе и катмер без документи
Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите
Продължават действията по разследването в сградата на „НОВЕ ИНТЕРНАЛ“ ЕООД
Варна. Седем заповеди за изземване на общински имоти, в които от години има самонастанили се граждани, връчиха служители от районното кметство в кв...