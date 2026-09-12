Заплетен казус: Радев няма да изтегли проектокабинета
Процедурата в парламента трябва да бъде завършена
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Процедурата в парламента трябва да бъде завършена
Ако е необходимо те ще се върнат, предупреди президентът
Френският автомобилен производител "Рено" изтегля 15 000 нови коли от пазара, съобщи Би Би Си. Това се случи, след като тестове показаха, че нивата на...