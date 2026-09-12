Подпали се плевня, пожарът изпепели къщи край Велинград
Хората и животните са били изведени от горящите постройки в село Кръстава
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Хората и животните са били изведени от горящите постройки в село Кръстава
Всяко от животните струва между 2000 и 3000 лв.
Голям пожар вилня в къща в град Хаджидимово в сряда през деня. Сигнал за огнения инцидент е подаден на телефон 112 в 14:25 часа. Съобщено е за лумнал...
Пожар избухна в един от вагоните на регионален влак на Северозападната железопътна гара в германската столица Берлин и го изпепели напълно, съобщава...
Благоевград. Огнен ад вилня във вторник вечерта в местността Чинчовец край санданското село Плоски. Около 20:45 часа е получен сигнал за пожарът, койт...