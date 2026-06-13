Прибраха бащата на изоставеното в Пловдив момченце
Бащата не дава смислено обяснение защо то е било захвърлено
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Бащата не дава смислено обяснение защо то е било захвърлено
Както Standartnews съобщи вчера, медици откриха изоставено бебе в първомайската болница вчера. Момиченцето е изоставено часове след неговото раждането...
Бебе на няколко часа е намерено в коридора на спешната помощ в Първомай, съобщава bTV. Пред кабинет в лечебното заведение е била забелязана чанта, от...
От вторник 8-дневната Лора вече си има семейство, съобщиха от родилното отделение на болницата в Монтана. Момичето се родило на 14 април и е изоставен...