Изоставен куфар вдигна на крак полицията
Изоставен куфар вдигна на крак полицията в столицата. Екип от антитерористи и специалисти по обезвреждане на взривни устройства са пристигнали на бул....
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Изоставен куфар вдигна на крак полицията в столицата. Екип от антитерористи и специалисти по обезвреждане на взривни устройства са пристигнали на бул....
Изоставен куфар вдигна на крак полицията в столицата. Той е бил открит на кръстовището на бул. „България" и бул. „Гоце Делчев", съобщи бТВ. Екипи на...
Изоставен куфар вдигна на крак полицията в София. Районът на пл. „Македония" е отцепен, съобщиха от пресцентъра на МВР за "Фокус". Сигнал за изоставе...