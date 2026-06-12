Нашенец е Изобретател 2020 на Америка
Той е един от създателите на нова и модерна технология за извличане на нефт и газ
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Той е един от създателите на нова и модерна технология за извличане на нефт и газ
Да си изобретател е дар, който не се дава на всички, казва проф. Минко Балкански, вдъхновител на състезанието за млади таланти
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Жак Фреско навършва 100 години днес и се е познавал лично с Айнщайн и Фройд
Американската полиция арестува четиринайсетгодишен прогимназист, който занесъл на училище изобретен от него цифров часовник. Изобретението обаче било...
Охранителната рамка на инж. Иван Стойчев засича не само метал, но и радиоактивни елементи Повече от три години почти денонощен труд е цената, която и...