Нахлува Зряр от Изток, носи измръзване
Голяма тревога за реколтата
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Голяма тревога за реколтата
Овощарите бият аларма - остават и без застраховки
Обезщетенията ще бъдат изплатени, след като съответните стопани подадат своето искане за подпомагане на база пропаднали площи
Необходим е обаче взаимоспомагателен фонд, чието създаване у нас се отлага от много години
Кайсията в целия регион е измръзнала на 100% - реколта няма да има никаква
Зорница единствена попитала бездомника има ли нужда от помощ в мразовитата нощ
Димитър Лозанов намерил 90-годишния Недялко в почти безпомощно състояние в снега
Жена измръзна, спасиха приятеля й
Още 20 сигнала за измръзнали хора са получени в Националната система 112
Тя се заблудила и се изгубила посред нощ в покрайнините на панагюрското село Оборище...
77-годишният мъж от момчилградското село Ауста пътувал до общинския център да си вземе пенсията, на връщане изпуснал автобуса, тръгнал пеш и паднал в...
55-годишен мъж е починал от измръзване, прекарал нощта навън
Мигрантите, които бяха намерени премръзнали край Малко Търново, се определят като иракчани. Това каза пред БНТ главен комисар Антони Ангелов, директор...
Децата-бежанци, които бяха приети в болница с втора и трета степен на измръзване, ще останат под наблюдение и днес. Това съобщи медик от бургаското ле...
Над 20 нелегални мигранти, сред които 12 деца, са задържани в района на Малко Търново. Граничните полицаи се натъкнали на групата късно снощи. По непо...
64-годишен мъж почина от измръзване в шуменското село Стоян Михайловски. Той бил открит вчера от роднини под пряспа сняг в двора на къщата си. Предпол...
Случаен минувач откри изоставено бебе на улица в Благоевград и го спаси от измръзване. Пеленачето е намерено в четвъртък вечерта пред заведение край з...
Бургас. Труп на бежанец е открит край Резово. Това съобщиха източници от Гранична полиция, цитирани от BurgasInfo. Човекът е на средна възраст, с тъм...