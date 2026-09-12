Всичко за Измръзване

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Мъж почина от измръзване

Мъж почина от измръзване

77-годишният мъж от момчилградското село Ауста пътувал до общинския център да си вземе пенсията, на връщане изпуснал автобуса, тръгнал пеш и паднал в...

10 януари | 13:34
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Спасиха бебе от измръзване

Спасиха бебе от измръзване

Случаен минувач откри изоставено бебе на улица в Благоевград и го спаси от измръзване. Пеленачето е намерено в четвъртък вечерта пред заведение край з...

29 ноември | 18:00
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