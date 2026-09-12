Чужденец се изгуби в планината у нас
Намерен е в добро състояние
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Намерен е в добро състояние
Психолози казват какво би направило детето
София. Младеж, изгубил се във Витоша, е бил спасен от планинската спасителна служба при БЧК тази нощ. Това съобщи пред „Фокус" председателят на БЧК Хр...
Банско. 64-годишен скиор от Англия се загуби в Пирин планина и вдигна на крак Планинска спасителна служба – Банско. 15 спасители – две групи със ски и...
След издирвателна операция, продължила близо 12 часа, откриха изгубилия се мъж в района на връх Ботев, съобщиха за от Планинска спасителна служба (ПСС...
Монтана. Полицията, доброволци и туристи участват в операция по издирването на изгубил се в планината над Чипровци мъж, съобщиха от Областната дирекци...
София. За обезщетение до 2400 лв. можем да претендираме за изгубен при пътуване с автобус багаж. Това стана ясно от информационна кампания на ЕК. В ра...