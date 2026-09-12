Горя кола на шефа на митниците
Вероятно става дума за технически проблем, казаха от пресцентъра
Следете всички новини, анализи и коментари за Изгоряла Кола. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вероятно става дума за технически проблем, казаха от пресцентъра
Благоевград. Пореден палеж на автомобил разследва полицията в Сандански. Около 03:10 часа в сряда в местното РУП е получен сигнал за горяща лека кола...
Хасково. Лек автомобил горя тази сутрин на хасковската улица „Георги Кирков".Фолксвагенът "Пасат" бил паркиран намястото предишната вечер. Пожарът пл...
Хасково. Две коли за една вечер изгоряха в Хасковско. В понеделник горя "Мицубиши Лансер" в центъра на областния град. Паркираното пред дома на собс...