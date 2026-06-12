Мъдреците на България се събират за Деня на будителите
Представят новата книга от поредицата "Дълг и чест" на издателство "Захарий Стоянов"
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Представят новата книга от поредицата "Дълг и чест" на издателство "Захарий Стоянов"
На книжния пазар е белетристичната книга "Държавата Урария" на Боян Биолчев. Книгата е том шести от съчиненията, които му издава "Захарий Стоянов". Тя...