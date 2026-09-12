Георги Андонов с нова покана за дебат към свои опоненти
Кандидатът за кмет на община Гоце Делчев от ГЕРБ – Георги Андонов, отправи нова покана за провеждане на публичен дебат към опонентите си Владимир Моск...
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Кандидатът за кмет на община Гоце Делчев от ГЕРБ – Георги Андонов, отправи нова покана за провеждане на публичен дебат към опонентите си Владимир Моск...
Нека да не позволяваме да ни противопоставят едни на други, да се уважаваме като комшии и приятели. А на тези, които говорят с агресия, да им отговаря...
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