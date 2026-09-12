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Изабелла Шиникова отстъпи във финалната среща пред Соня Жиенбаева
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Изабелла Шиникова отстъпи във финалната среща пред Соня Жиенбаева
Будапеща. Изабелла Шиникова се наложи над Пемра Йозген с 6:2, 3:6, 6:4 в първия мач от двубоя България - Турция, който е от група "D" на първа група н...
Добрич. Националката Изабелла Шиникова е водачка на сингъл и при двойките в първото издание на международния турнир по тенис за жени Albena open, съоб...