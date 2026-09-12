Безработни ще чистят резерватите „Калиакра" и „Яйлата"
Двата резервата – природен и археологически „Калиакра" и националния археологически резерват „Яйлата", от 1 април ще бъдат почиствани от безработни, к...
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Двата резервата – природен и археологически „Калиакра" и националния археологически резерват „Яйлата", от 1 април ще бъдат почиствани от безработни, к...
„Със сигурност тази година ще има рок фестивал в Каварна, вече сме избрали фирма, която да го организира, в петък ще бъде сключен договор с нея", съо...
За да се подобри изгледът в морската част на Каварна общината се е постарали и издирала собствениците на част от множеството недовършени обекти в близ...