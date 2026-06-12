Наш инженер създаде уникален продукт
Охранителната рамка на инж. Иван Стойчев засича не само метал, но и радиоактивни елементи Повече от три години почти денонощен труд е цената, която и...
Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Стойчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Охранителната рамка на инж. Иван Стойчев засича не само метал, но и радиоактивни елементи Повече от три години почти денонощен труд е цената, която и...