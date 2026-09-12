Арт галерия Vejdi събира в тандем нови творби на Иван Русев и Нина Русева
Ще бъдат показани каменни скулптури, рисунки и живописни платна
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Ще бъдат показани каменни скулптури, рисунки и живописни платна
Иван Русев празнува 70 на „Шипка“ 6
Експозицията с техни творби ще бъде открита на 28 септември (сряда) от 18 часа
Българският бадминтонист чака №4 в схемата за втория кръг
Благоевград. Скулпторът Иван Русев откри своята юбилейна изложба в Арт центъра в село Илинденци. На събитието в събота присъстваха стотици мастни хора...