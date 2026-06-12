КОНПИ отне имущество за 230 хил. лв. на издирван от Интерпол
Благоевград. Благоевградският окръжен съд е уважил иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за конфискация на собственос...
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Благоевград. Благоевградският окръжен съд е уважил иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за конфискация на собственос...