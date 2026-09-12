Училищен психолог за катастрофата в Македония: Имаше паника, помагахме си
Имаше паника, имаше заклещени хора, но в този момент всички си помагахме много. Всеки се опитваше да издърпа другия, да го успокои, да му помогне. Тов...
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Имаше паника, имаше заклещени хора, но в този момент всички си помагахме много. Всеки се опитваше да издърпа другия, да го успокои, да му помогне. Тов...
Ние сме жертва на немарливост, каза треньорът на националния отбор по щанги Иван Иванов. Шампионът по вдигане на тежести Иван Марков заяви в ефира на...
Астана. Европейският първенец Иван Марков грабна сребърен медал на световното първенство по вдигане на тежести в Алмати (Казахстан). Българинът спечел...
Ще вложа парите в строежа на къща, разкри щангистът Европейският шампион по вдигане на тежести Иван Марков получи голям чек номер 36 на стойност 10 0...
Шампионът носи злато и магнити от Тел Авив
Тел Авив. Иван Марков донесе втора европейска титла за България на шампионата по вдигане на тежести в Тел Авив. В категория до 85 кг Марков направи дв...
Пловдив. Мярката за неотклонение на Иван Генчев, който брутално намушка с нож съученика си - 16- годишния Искрен Ангелов от Пловдив ще се гледа днес о...
Босът на световните щанги Тамаш Аян лично поздрави Иван Марков за сребърния медал, спечелен от първенството на планетата. В кат. 85 кг 25-годишният бъ...
Вроцлав. Иван Марков донесе медал за България на световното първенство по вдигане на тежести във Вроцлав (Пол). В кат. 85 кг 25-годишният бургазлия...
Отпускат и 10 млн. лв. за кадастъра
Стара Загора. Съдебният процес срещу бившите шефове на "Мини Марица Изток" Иван Марков, изпълнителен директор и Гочо Христов, негов заместник най-посл...
Щангистът харчи най-много за техника и не може да спре цигарите