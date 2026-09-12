Синдикалист скандализира софиянци! Поиска нещо нечувано
Той се обяви против увеличение на цената на билетчето за градския транспорт, която от години е 1,60 лв.
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Той се обяви против увеличение на цената на билетчето за градския транспорт, която от години е 1,60 лв.
Компромисът го направихме онзи ден на срещата от 400 лева, каза Иван Кирилов
Враца. Вътрешният министър Цветлин Йовчев освободи шефа на Областната дирекция на МВР във Враца комисар Росен Иванов. Със заповед на Йовчев длъжността...