Арест за двама българи заради убийството в Гърция
Полицията в Гърция е арестувала двама българи във връзка с убийството на 41-годишния Иван Георгиев. Това съобщи агенция „Фокус". И уточни, че са задър...
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Полицията в Гърция е арестувала двама българи във връзка с убийството на 41-годишния Иван Георгиев. Това съобщи агенция „Фокус". И уточни, че са задър...
Аз нямам предизборен билборд. Моят билборд са видимите резултати в Григорево и ще продължа да работя за всички жители от селото. Това каза кандидатът...
Двойката замества Венелин Петков и Гена Трайкова София. Иван Георгиев и Лиляна Боянова ще са новата двойка водещи на централните новини на бТВ. На дв...
София. Дългогодишният репортер на bTV Новините Иван Георгиев ще води късната новинарска емисия по bTV от 4 март 2014 г. Това съобщиха от пресцентъра н...
Назначиха нови шефове на МВР в страната. Старши инспектор Иван Георгиев е новият директор на Областната дирекция на МВР-Монтана. Той бе назначен със з...