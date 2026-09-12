Отиде си обичан преподавател
Той бе също специалист по византийска палеография
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Той бе също специалист по византийска палеография
Питайте американците защо приемат този факт, каза бившият шеф на АЕЦ "Козлодуй"
София. Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй" инж. Иван Генов е бил освободен от поста си с решение на Българския енергиен холдинг късно снощи. На...
Козлодуй. Изпълнителният директор АЕЦ "Козлодуй" Иван Генов e бил освободен от длъжност днес. Това е станало с решение на Българския енергиен холдинг...
Американската компания "Уестингхаус", по чиято технология ще бъде изграждан VII блок в АЕЦ "Козлодуй", ще получи 30% от проектната компания "АЕЦ Козло...
Между 300 и 400 милиона евро излиза модернизацията на реакторите, за да работят 20 години повече
АЕЦ е готова да заработи на пълна мощност, казва Иван Генов
София. Назначението на Иван Генов за шеф на АЕЦ „Козлодуй" няма връзка с Румен Овчаров. Това потвърди новият-стар шеф на АЕЦ-а в предаването „12 плюс...
Иван Генов пак оглави Първа атомна, изпрати със сълзи и Висоцки двата III и IV блок