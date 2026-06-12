Чакаме договори за 100 млн., нужно ни е само спокойствие
Изнасяме за Близкия изток, Индия и Северна Африка, очаква се 5-6 години огромното търсене да се задържи От 24 септември ВМЗ Сопот официално има нов С...
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Изнасяме за Близкия изток, Индия и Северна Африка, очаква се 5-6 години огромното търсене да се задържи От 24 септември ВМЗ Сопот официално има нов С...
Мадарският конник в същинските си пропорции е на една от стените в дома на инженера от Свиленград Иван Гецов. Образът е едно към едно със скалния баре...