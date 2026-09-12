Английският бизнесмен: Манджуков иска да фалира ЦСКА
Спряганият преди време за евентуален купувач на ЦСКА - английският бизнесмен от турски произход Дениз Кизилоз, заяви в ефира на Нова телевизия, че Ива...
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Спряганият преди време за евентуален купувач на ЦСКА - английският бизнесмен от турски произход Дениз Кизилоз, заяви в ефира на Нова телевизия, че Ива...
Собствениците на ЦСКА Ивайло Манджуков и Милко Георгиев излязоха с декларация, в която твърдят, че са готови да прехвърлят безвъзмездно акциите на кл...
ЦСКА, взима лиценз, ЦСКА гори с лиценза. Последните спекулации, че "червените" изхвърчат от "А" група нямат потвърждение към този момент. "Стандарт" п...
Собственикът на ЦСКА Ивайло Манджуков призова прокуратурата и икономическа полиция да влязат в клуба от Борисовата градина. Думите на Манджуков дойдох...
Ивайло Манджуков няма да става мажоритарен собственик на ЦСКА. Това съобщиха чрез страницата си в една от социалните мрежи от CSKA.tv. Опровержението...
Бизнесменът отрече да е във война със Стойчо Един от хората с пачките в ЦСКА - Ивайло Манджуков отрече да има намерение да придобива контролния пакет...