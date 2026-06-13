Представиха рок-операта "Исус Христос суперзвезда" в Кърджали
Кърджалийски ученици станаха свидетели на уникална прожекция. Самият Светослав Лазаров, който е диригент и пианист в Музикалния театър в София, изнесе...
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Кърджалийски ученици станаха свидетели на уникална прожекция. Самият Светослав Лазаров, който е диригент и пианист в Музикалния театър в София, изнесе...