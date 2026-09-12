Полицай е загинал при атаката в Кабул
Полицай от испански произход е загинал при атаката на талибаните в дипломатическия квартал на Кабул, намиращ се близо до посолството на Испания. Това...
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Полицай от испански произход е загинал при атаката на талибаните в дипломатическия квартал на Кабул, намиращ се близо до посолството на Испания. Това...
Испанското посолство в афганистанската столица Кабул бе атакувано днес вечерта от камикадзе с кола бомба и въоръжени нападатели, съобщи "Уолстрийт Джъ...
София. Изложбата "Човекът и неговите състояния" ще представи испанското посолство у нас. Тя ще се проведе 16 до 18 септември и част от първия междунар...