Арестуваха ислямски екстремисти в Бремен
Няколко души са били арестувани в събота в Бремен. Полицията на германския град е получила сигнал за ислямистка заплаха, съобщава Франс прес. "Няколк...
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Няколко души са били арестувани в събота в Бремен. Полицията на германския град е получила сигнал за ислямистка заплаха, съобщава Франс прес. "Няколк...