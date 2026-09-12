Всичко за Ирена Милянкова

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Милянкова остана сама

Милянкова остана сама

Актрисата се раздели с Росен Чолов и едва издържа четирите си деца Манекенката Ирена Милянкова, която изгря с ролите си в "Под прикритие" и "Цветът н...

04 октомври | 18:05
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