Ирена Милянкова подпали мрежата, показа бебето /СНИМКИ/
Баба на 39 г., актрисата е на седмото небе от щастие
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Баба на 39 г., актрисата е на седмото небе от щастие
Не мога да опиша с думи какво щастие е това, написа още тя
Даде напътствия на жените в нейното положение
Фондация "Нашият дом е България" ви кани на театрална оратория „От Вода и Дух”, концерти, богословски беседи и езда с коне в Плиска от 2 до 4 май
По нейни думи трябва да се дава гласност за подобни проблеми
Може да се похвали с нови постижения
Актрисата се раздели с Росен Чолов и едва издържа четирите си деца Манекенката Ирена Милянкова, която изгря с ролите си в "Под прикритие" и "Цветът н...