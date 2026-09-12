Малики: Изгонете "Ал Кайда"
Фалуджа. Премиерът на Ирак Нури ал Малики призова жителите на град Фалуджа да изгонят екстремистите от "Ал Кайда", за да се избегнат кръвопролития. В...
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Фалуджа. Премиерът на Ирак Нури ал Малики призова жителите на град Фалуджа да изгонят екстремистите от "Ал Кайда", за да се избегнат кръвопролития. В...
Фалуджа. Иракската армия започна минометен обстрел по западния град Фалуджа в опит да си върне контрола. Градът беше превзет от сунитски бунтовници в...
Тикрит. Двама журналисти станаха жертва на нападение на въоръжени лица срещу иракски телевизионен канал - "Салах ед Дин". Атентатът станал в град Тикр...