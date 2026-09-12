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Малики: Изгонете "Ал Кайда"

Малики: Изгонете "Ал Кайда"

Фалуджа. Премиерът на Ирак Нури ал Малики призова жителите на град Фалуджа да изгонят екстремистите от "Ал Кайда", за да се избегнат кръвопролития. В...

06 януари | 23:40
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