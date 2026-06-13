Инженерите ни може да строят в арабския свят
Вестник "Стандарт" и КРИБ събраха на една маса бизнеса и властта под мотото "Да! На българската икономика". Кои са проблемите и предизвикателствата...
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Вестник "Стандарт" и КРИБ събраха на една маса бизнеса и властта под мотото "Да! На българската икономика". Кои са проблемите и предизвикателствата...