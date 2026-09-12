Сплашиха кмета на Аксаково с бомба
Сплашиха кмета на Аксаково с бомба. Взривното устройство е избухнало тази нощ в къщата, в която живее майката на инж. Атанас Стоилов, съобщи "Дарик"....
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Сплашиха кмета на Аксаково с бомба. Взривното устройство е избухнало тази нощ в къщата, в която живее майката на инж. Атанас Стоилов, съобщи "Дарик"....
Освен победа, нищо друго не очакваме в община Аксаково. Всички вече са забравили какво е било в Аксаково преди 18 години, когато тя бе със затихващи ф...
Борим се за пълно мнозинство в общинския съвет. Не ме е страх и мен, и екипът ми, да носим пълна отговорност за всяко решение, което реализираме във в...