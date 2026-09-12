Investor.bg представя „Функции на парите и структура на паричните системи"
Кои са трите основни функции на парите? Какъв е произходът им? Кои са основните етапи в трансформирането на паричните системи? Каква е разликата между...
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Кои са трите основни функции на парите? Какъв е произходът им? Кои са основните етапи в трансформирането на паричните системи? Каква е разликата между...
Bloomberg TV Bulgaria се включва в кампанията по повод 15-годишнината на финансовия сайт Investor.bg дава уникална възможност на студентите и бъдещит...
Най-доброто нещо, което може да направи един университет, е да научи хората да мислят, заяви финансистът Любомир Дацов по време на лекцията, организир...
Бившият вицепремиер и министър Николай Василев ще изнесе лекция на тема „Възможности за инвестиции в България" в Голямата конферентна зала на УНСС на...
Да си предприемчив не означава само да създадеш свой бизнес или фирма. Това каза на студенти главният изпълнителен директор и председател на УС на Уни...