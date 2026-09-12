Пхенян: Обама се държи като маймуна в джунгла
Пхенян. Северна Корея осъди американския президент Барак Обама заради пускането на спорния филм The Interview (Интервюто). Според Пхенян филмът е реак...
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Пхенян. Северна Корея осъди американския президент Барак Обама заради пускането на спорния филм The Interview (Интервюто). Според Пхенян филмът е реак...
Северна Корея излезе с позицията, че президентът на САЩ Барак Обама постъпва безразсъдно, разпространявайки слухове за организирана от Пхенян киберата...
Северна Корея е виновна за хакерската атака срещу филмовото студио „Сони Пикчърс". Това се казва в официално изявление на ФБР, разпространено до медии...