Гърция обеща скоро да имаме интерконектор
Митов: България е заинтересована Атина и кредиторите да постигнат споразумение заради банките у нас Бъдете сигурни, че интерконекторната газова връзк...
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Митов: България е заинтересована Атина и кредиторите да постигнат споразумение заради банките у нас Бъдете сигурни, че интерконекторната газова връзк...
Интерконекторите със съседните на България държави, както и възможностите за диверсификация на трасетата бяха част от темите, по които премиерът Бойко...