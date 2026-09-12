БГ прислужницата се прочу като полския водопроводчик
Гурбетчиите ще пращат пари, но закъсваме за работна ръка у нас Проф. д-р Веселин Минчев от Института за икономически изследвания при БАН Работната с...
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Гурбетчиите ще пращат пари, но закъсваме за работна ръка у нас Проф. д-р Веселин Минчев от Института за икономически изследвания при БАН Работната с...
В Бюджет 2014 има подобрение, ако го сравняваме с предишните, но основните проблеми остават, каза директорът на ИИИ към БАН
София. На този етап не е необходимо бюджетът за 2013 г. да бъде актуализиран заради допълнителните социални плащания, които правителството планира. Из...