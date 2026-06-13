Лекарите най-често работят извънредно
Близо 1 милион българи (929 084) в 3516 предприятия в страната са положили 14.533 млн. часа извънреден труд през м.г. Това показва справка на Инспекци...
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Близо 1 милион българи (929 084) в 3516 предприятия в страната са положили 14.533 млн. часа извънреден труд през м.г. Това показва справка на Инспекци...