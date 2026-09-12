22 години от трагедията в "Индиго”
При инцидента през 2001 година загинаха 7 деца, а 12 пострадаха,
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При инцидента през 2001 година загинаха 7 деца, а 12 пострадаха,
При инцидента през 2001 година загинаха 7 деца, а 12 пострадаха, стъпкани и задушени
MEMORIAM 17 години след трагедията в столичната дискотека, която погуби седем деца, наказани няма
Мирела загуби приятелка и записа психология, за да се справи с преживяното Майката на Кристина почина от мъка по дъщеря си От 14 години на Коледа ро...
София. Днес се навършват 13 години от трагедията пред столичната дискотека "Индиго". В блъсканицата на стълбите на заведението загинаха 7 деца, а 12 п...
Седемте почернени майки украсяват коледна елха на гробищата