Всичко за Ина Ананиева

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Последни новини Спорт Общество
Илияна Раева: Очаквайте много

Илияна Раева: Очаквайте много

Националният ни отбор по художествена гимнастика се завърна у нас късно снощи след отличното си представяне на световното първенство. Гимнастичките ни...

15 септември | 7:55
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Грациите пак без почивка

Грациите пак без почивка

Националният ансамбъл по художествена гимнастика няма спирка. Момичетата се прибраха от Казан (Русия), където спечелиха нови три медала в състезание о...

25 август | 20:00
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Грациите с нови трика в София

Грациите с нови трика в София

Ансамбълът на България ще играе с нови трика на съчетанието с пет ленти на турнира от Световната купа по художествена гимнастика в София. Това разкри...

14 август | 19:55
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