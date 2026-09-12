Ананиева: Бях сигурна в медала
"Очаквах момичетата да играят без грешки, бях сигурна, че ще вземат медал". Това заяви пред Нова тв треньорът на ансамбълът ни по художествена гимнаст...
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"Очаквах момичетата да играят без грешки, бях сигурна, че ще вземат медал". Това заяви пред Нова тв треньорът на ансамбълът ни по художествена гимнаст...
Борещата се за живота си гимнастичка Цветелина Стоянова е имала здравословен проблем, за който не се говорело, защото явно е бил много личен. Това за...
"Щастлива съм, че спечелихме в Москва, но големите състезания тепърва предстоят". Това заяви за "Събуди се" Ина Ананиева, треньор на българския ансамб...
Грациите ще превземат Рио с песен от "Матрицата" Всичко е огромно в Южна Америка, дори порциите, разкри треньорката 2016 година е може би най-важнат...
Националният ни отбор по художествена гимнастика се завърна у нас късно снощи след отличното си представяне на световното първенство. Гимнастичките ни...
Националният ансамбъл по художествена гимнастика няма спирка. Момичетата се прибраха от Казан (Русия), където спечелиха нови три медала в състезание о...
Ансамбълът на България ще играе с нови трика на съчетанието с пет ленти на турнира от Световната купа по художествена гимнастика в София. Това разкри...
София. Ансамбълът по художествена гимнастика на България спечели златните медали в многобоя на Световната купа, която се провежда в София. Българск...