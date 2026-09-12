Църквата почита важна мъченица, известни имена черпят за имен ден
Света Александра била съпруга на римския император Диоклециан
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Света Александра била съпруга на римския император Диоклециан
Православната църква почита деня на Великомъченица Анастасия
София. Българската православната църква почита на 9 декември зачатието на Богородица от нейната майка - Света Анна. Света Анна (чието име идва от ст...