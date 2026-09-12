Пускат допълнителни места за концерта на IMANY
Остават последни бройки за продажба от някои категории След като в края на август три от видовете билети бяха изчерпани, организаторите от Keen Acts...
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Остават последни бройки за продажба от някои категории След като в края на август три от видовете билети бяха изчерпани, организаторите от Keen Acts...
Imany с мащабен концерт в София през есента. След като разпродаде напълно билетите за клубното си гостуване у нас буквално за броени дни, Imany вече п...
Френската звезда Imany идва за първия си концерт в България на 14-ти май в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Art Studio. Младата изпълнителка, която успя...