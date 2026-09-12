Поли Късметлийката (ОБЗОР)
Нескопосаният клип, който представя Генова, е като косъм в супата Бъдещата режисьорка класира България за финала на "Евровизия" Поли Генова, която у...
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Нескопосаният клип, който представя Генова, е като косъм в супата Бъдещата режисьорка класира България за финала на "Евровизия" Поли Генова, която у...
Поли Генова ще представи "If Love Was a Crime" ("Ако любовта беше престъпление") на втория полуфинал на Евровизия. Шоуто от Стокхолм ще започне в 22 ч...
Първите 10 финалисти от полуфинал 1 на песенния конкурс "Евровизия" вече са ясни. Той се проведе снощи, а БНТ предаваше на живо от Стокхолм. Шоуто ст...
Българи в чужбина ще подкрепят Поли Генова на "Евровизия". Очаква се много наши сънародници, пръснати по света, да гласуват за талантливата певица и п...